Si tuffa nel lago di Bolsena, annega un giovane • Terzo Binario News

La tragedia a Capodimonte, il corpo recuperato dai pompieri; in salvo altri due ragazzi

È stato recuperato nel lago di Bolsena dai sommozzatori dei vigili del fuoco il corpo purtroppo senza vita di un ragazzo. Salvi altri due.

Contrariamente alla segnalazione, i tre si erano tuffati in acqua nella zona di Capodimonte, non erano su un’imbarcazione.

Intervento dei vigili del fuoco in corso sul lago di Bolsena (VT), per un’imbarcazione ribaltatasi mentre era in navigazione a largo di Capodimonte. Sul posto sta operando un elicottero del reparto volo di Roma con a bordo due sommozzatori per le ricerche di un disperso.