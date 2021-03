Fine tremenda per un rumeno senza fissa dimora in via Castrocielo, a Settecamini.

Ieri pomeriggio è stato inutile a salvarlo l’intervento delle volanti del commissariato San Basilio.

L’uomo, già cadavere, sembra fosse caduto accidentalmente tagliandosi con un ramo all’altezza dell’inguine.

La salma è stata messa a disposizione del magistrato inquirente.