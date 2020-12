È morto l’uomo di 84 anni che sabato 26 dicembre – alle 17,30 – si è sparato un colpo di pistola in via Ibico, all’Axa. Ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Grassi di Ostia, è deceduto lunedì 28 dicembre intorno alle 13.

L’arma era regolarmente detenuta: l’ipotesi subito seguita dalla Polizia è stata quella del gesto volontario.