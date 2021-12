Si sale sul bus solo con mascherina ffp2 a Civitavecchia - Terzo Binario News

“Informiamo tutti gli utenti del Trasporto Pubblico che, con l’entrata in vigore del DL N. 221 del 24.12.2021, per salire a bordo dei bus ed usufruire del servizio è obbligatorio indossare una mascherina del tipo FFP2 o superiore.

Non è pertanto più sufficiente la mascherina chirurgica per poter usufruire del servizio Tpl. Con l’entrata in vigore delle nuove disposizioni varate dal Governo, gli utenti del trasporto pubblico dovranno quindi obbligatoriamente indossare una mascherina del tipo FFP2 o superiore, oltre ovviamente ad avere il green pass unitamente ad un valido titolo di viaggio”.

Csp Civitavecchia