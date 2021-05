Il trattore si è ribaltato e per un 80enne di Velletri non c’è stato niente da fare. L’episodio è accaduto alle 14 di venerdì 21 maggio in via Grotte dell’Oro.

L’anziano stava svolgendo dei lavori in un terreno quando si è consumata la tragedia. Sul posto i carabinieri del Nucleo radiomobile di zona.

La salma è stata messa a disposizione dei familiari.

c.b.