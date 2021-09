Si ribalta con il trattore e muore: incidente sul lavoro per un 35enne di Artena - Terzo Binario News

Alle ore 11:00 circa, la Sala Operativa del Comando VV.F. Roma ha inviato, per soccorso a persona, la Squadra 16A del distaccamento di Colleferro in Via Lo Schiavo nel Comune di Artena.

Un trattore si è ribaltato e l’uomo, di circa 35 anni, alla guida è deceduto schiacciato dal mezzo.

I Vigili del Fuoco sono in questo momento a lavoro per la messa in sicurezza del mezzo.

Carabinieri e personale sanitario sul posto per quanto di loro competenza.