Si perdono nel bosco a Cerveteri: recupero in corso, sul posto Vigili del fuoco e carabinieri - Terzo Binario News

Cinque persone si sono persone in una zona boschiva impervia, nella zona di Cerveteri. Dalle 16 di mercoledì 16 settembre i Vigili del fuoco sono intervenuti in Via Sant’Angelo, su richiesta dei carabinieri.

Dopo vari tentativi, secondo quanto appreso, la Sala Operativa dei pompieri di Roma è riuscita a farsi inviare le coordinate geografiche del punto esatto.

Sul posto due squadre, il Nucleo Cinofili e l’elicottero Drago 57.

AGGIORNAMENTO 16,50

Alle ore 16,50 sono state individuate nel punto esatto inviato dalle coordinate geografiche le 5 persone disperse tutte in buone condizioni. Sono tutt’ora in corso le operazioni di recupero.