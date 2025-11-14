Si perde nei boschi di Allumiere, anziano soccorso col verricello dai pompieri • Terzo Binario News

Questa mattina alle ore 11 i Vigili del fuoco di Civitavecchia con l’equipaggio della 17A hanno risposto ad una chiamata di soccorso per la ricerca disperso nelle campagne di Allumiere.
Un anziano signore di nazionalità italiana, nell’intento di raccogliere funghi ha perso l’orientamento smarrendosi in una zona molto impervia.
Giunti sul posto, e grazie a tecniche TAS, di topografia applicata al soccorso, sono riusciti ad individuare l’anziano. Presente anche la Protezione civile di Allumiere che con un mezzo fuoristrada.
Raggiunto l’uomo gli uomini della Bonifazi hanno cominciato le coordinate all’elicottero di soccorso del 118 che ha verricellato l’uomo caricandolo a bordo per trasportarlo in zona sicura.
Una volta arrivato in zona sicura il personale sanitario del 118 presente ne ha costatato i parametri. L’uomo non presentava ferite, solo agitazione e fatica per l’esperienza trascorsa.