Si perde a piazza Venezia causa vuoti di memoria: 75enne francese rintracciato da Roma Capitale - Terzo Binario News

Era arrivato in Italia con la moglie dalla Francia per visitare la Capitale , l’uomo di 75 anni che, a causa di vuoti di memoria, tre giorni fa si è perso, non facendo più ritorno nell’albergo nel quale alloggiava.

Nella mattinata di ieri il lieto epilogo della vicenda: il 75enne stava girovagando agitato e spaventato a piazza Venezia, quando, incontrando una pattuglia della Polizia Locale, ha trovato conforto nei due agenti appartenenti al I Gruppo Centro “ex Trevi” .

Gli operanti lo hanno subito rassicurato e, dopo un lungo dialogo e una serie di verifiche, hanno ricostruito quanto accaduto, adoperandosi per riaccompagnare il cittadino francese presso il suo alloggio, in un albergo in zona Trastevere, dove ad attenderlo con ansia c’era la moglie, che ne aveva denunciato la scomparsa.