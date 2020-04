Si nega l'evidenza pur (credendo) di avere ragione e nessuno si dissocia - Terzo Binario News

Avrà veramente voluto scrivere così o abbiamo capito male? Il dubbio sovviene però come si dice, carta canta. “Un elogia alla popolazione di Ladispoli per la disciplina dimostrata durante la quarantena dovuta alla presunta epidemia da Covid-19, obbliga i Consiglieri Comunali di Fratelli d’Italia: Giovanni Ardita e Raffaele Cavaliere…

No, c’è scritto proprio così: testuale. Ora, al consigliere Cavaliere si ricordano due cifre: 25.085 e 183.470: sono i decessi ad oggi causati dal Coronavirus. Persone morte. Meno male che la pandemia è presunta, chissà cosa sarebbe successo e fosse stata vera.

Il consigliere ha spesso esternato idee bizzarre che le regole democratiche (per fortuna) proteggono. Però le idee sono una cosa, i fatti un’altra. L’impressione è che per avere ragione a tutti i costi sul 5G si arrivi a negare l’innegabile. Per giunta non avendo una sola certezza scientifica seria da sottoporre sulle potenziali conseguenze che questa nuova tecnologia apporta sulla salute umana.

L’ipotesi è che l’uscita del consigliere abbia imbarazzato sindaco, maggioranza e Fratelli d’Italia stessa. Ma viceversa non è arrivata alcuna presa di distanza da quanto affermato, da parte di nessuno dei tre. Se vale il concetto del silenzio-assenso, allora l’imbarazzo non rimarrebbe limitato solo alla sfera della politica.

a.v.