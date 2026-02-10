Si Ladispoli: "Tutto fermo anche a Cerveteri in attesa delle elezioni" • Terzo Binario News

“Sia a Ladispoli che a Cerveteri, tutto sembra essere rallentato e solo proiettato verso le prossime elezioni.

Se fate un giro sull’Aurelia, nel tratto che inizia a Ladispoli e finisce a Cerveteri, vi renderete sicuramente conto che le nuove costruzioni commerciali procedono lentamente.

In attesa del 2027, anno delle elezioni per il rinnovo dei consigli comunali nei 2 comuni quando, l’accelerazione dei lavori diventerà un buono spunto per la campagna elettorale per offrire un posto di lavoro in cambio di un voto.

In questo quadro, troppo lento per i nostri tempi, da mesi si è compiuta la peggiore delle scelte a scapito dei cittadini più bisognosi con l’arresto del riconoscimento del Consorzio sociale.

Già negli anni passati, Ladispoli e Cerveteri hanno perso 1.2 milioni di euro di fondi destinati al sociale per “incomprensibili” perdite di tempo e a causa di particolari interessi politici e, molto probabilmente, per incomprensibili interessi personali, si creano disservizi ai danni di tutta la comunità.

Se oggi sono stati persi 80mila euro per la mancata costituzione del consorzio, vediamo una narrazione a senso unico, contro l’amministrazione cerveterana che rimanda la discussione in consiglio comunale.

Invece dei comunicati stampa, avremmo preferito vedere uno sforzo di ricerca reciproca di dialogo e di una presa di posizione in difesa dei diritti di ciascun cittadino.

Si è trasformato tutto nel caos più totale, con accuse da parte dell’amministrazione di Ladispoli che ora attende Cerveteri, senza fare nient’altro.

Come forza politica, Sinistra Italiana ha il dovere politico di dare voce a tutti i cittadini, perché il bisogno assistenziale e le disabilità, non siano utilizzate per la solita propaganda che sta uccidendo e svilendo il nostro territorio.

Non possiamo abbandonare le famiglie e attendere il “benefattore privato” di turno, che per offrire servizi e salvare i comuni, tende la mano in cambio di qualcos’altro.

Stiamo velocemente scendendo verso un modello di società disgustosa, fatta di ricatti e baratti, dove il bisogno dei cittadini si ottiene solo se torna utile per la campagna elettorale”.

Sinistra Italiana Ladispoli – AVS

Circolo “Mahsa Amini”