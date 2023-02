Si Ladispoli sulle Regionali: "La comunità si è sgretolata" • Terzo Binario News

“Come sono andate le elezioni regionali, lo abbiamo visto tutti.

Dopo i palloni spia cinesi, abbiamo visto viaggiare nello spazio anche alcuni commenti politici, che di terrestre hanno ben poco.

Se la sinistra perde nel Lazio, a Ladispoli è andata anche peggio.

Quella che per molti è disaffezione alla politica, nasconde in sé un continuo lavoro sottotraccia di una pseudosinistra e delle posizioni locali di alcuni che, anche nella sconfitta, bramano per essere sul carro del vincitore o del consigliere eletto.

Il “divide et impera” che aveva avuto successo per le elezioni comunali, si è ripetuto all’ennesima potenza per le elezioni regionali.

Come possiamo dimenticare noi di Sinistra Italiana, nelle scorse elezioni comunali, dell’assenza del nostro simbolo per l’ingordigia di un singolo o di quella di pochi altri che hanno puntato su un cavallo di razza potenzialmente vincente per raggiungere obiettivi poco chiari?

Abbiamo anche un ricordo molto vivo dei cambiamenti d’umore di Europa Verde locale (1 tesserato fino al 2021), che prima insegue gli ideali e poi il raggiungimento di posizioni di privilegio.

Non possiamo poi rimanere in silenzio sui diversi Movimenti civici sorti in numero esponenziale sia a destra che a sinistra, che hanno ritenuto l’azione di singoli come l’unica espressione politica “possibile” fino a quel momento; alcuni strizzano l’occhio alla destra centrista, altri che rinnegano i partiti “storici” per avere più autonomia e libertà.

Con le elezioni regionali il quadro poco rassicurante si è acuito, tutti hanno trovato un riferimento politico ben preciso e un candidato da votare uno diverso dall’altro, abbiamo visto risorgere addirittura il simbolo “Libertas” della fu Democrazia cristiana.

È venuta così a sgretolarsi ancora una volta una comunità che con molti sforzi stavamo cercando di raccogliere attorno ad un obiettivo condiviso e ci stiamo chiedendo con umiltà quali realmente siano gli obiettivi e le esigenze reali dei cittadini.

Se la disaffezione alla politica è generale, in tutta Italia, localmente lo dobbiamo a questa situazione e ai politici locali.

Se un ex candidato sindaco di sinistra, ce lo ritroviamo ai seggi in quota Lega – presente anche alle cene elettorali e intento a contare ogni singolo voto – non possiamo che ringraziarlo. Probabilmente avrà trovato maggiore libertà di espressione in questa destra.

E come non pensare ai commenti “mai col PD, mai con quelli di Piazza Grande!! ” che poi, come innamorati clandestini, si cercano in segreto fino a stringere alleanze improbabili e a chiedere il voto.

Pensiamo al grande lavoro di un consigliere comunale che con poco smacco rispetto al passato, sbarca nel Terzo Polo sotto lo scudo Tidei e organizza incontri con gli stessi che una volta lo avrebbero evitato, strizzando poi l’occhio alla destra ex forzista, rimasta fuori dai giochi dell’amministrazione.

Il gioco è lo stesso anche a destra, solo che dimostrano “di facciata” unione, abbandonando tuttavia per strada figure scomode, che attuano continui rimpasti e ripensamenti una volta al governo, con unico denominatore il “potere” che nessuno vuole perdere.

E i cittadini dove sono?

Probabilmente non hanno neanche tempo per accorgersene o capire.

Ogni fazione politica, si autocelebra, persino quando azzecca il candidato giusto – con qualche decina di voti sul territorio – e ci racconta che stavolta, anche questa volta, sarà tutto diverso, che qualcuno penserà anche a noi del litorale.

E come non pensare poi al candidato dei candidati che, fino a 6 mesi fa era l’uomo perfetto a rappresentare il Sindaco perfetto!

Colui che molti hanno difeso fino allo stremo, mentre qualcuno giustamente notava delle pecche, ma che poi qualcun’altro ha abbandonato per rincorrere partiti che neanche li aveva mai visti tesserati e che oggi é stato utilizzato da un partito con una mediocre rappresantività per contarsi e far pesare un pacchetto di voti, in quale tavolo non é ancora dato sapere.

In conclusione una sinistra schizofrenica che salta da una parte all’altra, che ha sempre la giustificazione davanti a ripensamenti e nuove alleanze, che lavora per il bene comune.

“Di chi?” – viene da chiedersi!

Probabilmente i cittadini che non hanno votato se lo stanno tutt’ora chiedendo.

Noi di Sinistra Italiana abbiamo fatto sempre scelte difficili e ogni volta criticati da molti soggetti di cui sopra per non aver mai fatto quella “giusta”: ” Perché con il PD e non con il M5s, perché con i Verdi, non potete avere come unico obiettivo fermare la destra” che poi magicamente diventa:” Perché non con il PD, perché con il M5s, bisogna fermare la destra!!”

Ci sarebbe da ridere se tutto ciò non facesse piangere!

Sarebbe da ottusi affermare che non ci siano zone d’ombra al nostro interno, ma in questa difficile partita e in piena democrazia, tutti noi iscritti abbiamo deciso di condividere l’esperienza elettorale con i 5stelle, tenere in sospeso l’alleanza con i verdi ( trasformati per l’occasione “pro-inceneritore”) e di candidare una donna alla guida della Regione e noi, come circolo territoriale, di candidare la nostra coordinatrice come consigliere.

Anche in questa campagna elettorale, abbiamo visto quanta differenza fa raccogliere fondi e autofinanziarsi, rispetto a chi ha una lauta disponibilità di fondi.

Portiamo avanti una politica al femminile, che parla ancora di ambiente, di lavoro (quello che fa sudare), di diritto alla casa, di sostenibilità, di diritti sociali, di sacrifici.

Forse saremo “off-topic” e non useremo chat gpt per scrivere i nostri discorsi ma ancora abbiamo coscienza di cosa sia la sinistra e vogliamo essere la voce fuori dal coro, se il coro tende a dividersi e tramare.

Pretendiamo unità nella sinistra e noi la perseguiamo ogni giorno, l’abbiamo portate avanti prima delle regionali, le stiamo già portando avanti dopo solo una settimana da queste.

Siamo orgogliosi dell’elezione al Consiglio regionale di Alessandra Zeppieri, alla quale vanno i nostri “Auguri di Buon lavoro”, una giovane donna impegnata nel territorio di Albano Laziale, educatrice e che da sempre si è battuta contro la costruzione dell’inceneritore a Santa Palomba.

Con Alessandra abbiamo già costituito un coordinamento intraregionale per rappresentare il lavoro e le esigenze di ognuno di noi.

Poi, se qualcuno ha altri piani, poco chiari, ne parleremo ancora”.

Si Ladispoli