Si Ladispoli sui roghi tossici: "Intervengano Grando e la Gubetti" • Terzo Binario News

“Ci rivolgiamo ai Sindaci di Ladispoli e Cerveteri e chiediamo loro cosa stia accadendo nelle nostre campagne.

Si susseguono da mesi incendi, di giorno e di notte.

L’ultimo, la scorsa notte, quando l’aria è divenuta irrespirabile e ha invaso praticamente tutta Ladispoli con fumo denso soprattutto nella zona di Palo.

L’origine di questo fumo arrivava dalle nostre campagne, non si vedevano fiamme ma solo fumo denso, segno di una lenta combustione di sterpaglie e soprattutto di plastiche.

Gli episodi sono particolarmente gravi e degni di attenzione, sopratutto con un clima che sta cambiando e ci vede affrontare temperature estive ancora a metà ottobre.

Non ve ne siete accorti?

Eppure sono anni che i cittadini vi inviano segnalazioni e richieste di intervento, ma ancora non abbiamo visto seri provvedimenti!

Non possiamo permettere di vedere esposti tutti i cittadini a seri problemi di salute pubblica, oltre che vedere coprire o non intervenire su comportamenti che devono essere trattati come reati.

Ci aspettiamo pertanto una netta presa di posizione contro questi fenomeni.

Vogliamo essere padroni di respirare, magari con le finestre aperte! Vogliamo maggiori interventi volti a fermare questi abusi!

Circolo Sinistra Italiana

Litorale Nord

“Mahsa Amini”