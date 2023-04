Si Ladispoli: "Servono isole pedonali di quartiere" • Terzo Binario News

“Ad inizio marzo abbiamo scritto al Sindaco di Ladispoli e all’Assessore alla Viabilità e Trasporti e nessuno ha mai risposto, purtroppo.

Abbiamo chiesto un incontro con l’amministrazione perché, sebbene Sinistra Italiana sia una forza politica esterna al Consiglio Comunale, vogliamo migliorare la nostra città e fare proposte, non solo muovere critiche.

Il nostro progetto è quello di creare delle “isole pedonali di quartiere”, chiuse al traffico ed aperte, senza barriere, a tutti i cittadini che vogliono riappropriarsi delle strade, delle piazze, delle panchine della nostra città.

Una rinascita sociale, economica ed ecologica che auspichiamo per una città che invece è stata lottizzata per gli interessi di pochi.

Piccoli centri e grandi città europee ci dicono, dati alla mano, che i miglioramenti sono tangibili, anche per le attività commerciali che spesso sono le prime a spaventarsi.

I “centri commerciali all’aperto” di cui si è tanto parlato – senza fare mai i fatti – potrebbero moltiplicarsi, dimenticandoci le auto, che possono essere lasciate nei grandi parcheggi – vuoti – che ci sono a Ladispoli: via Firenze, il parcheggio dietro al Comune, al cimitero, al Cerreto…

Le “riqualificazioni” sbandierate in campagna elettorale potrebbero forse avere un senso se si pedonalizzassero le aree di quartiere: piazza Domitilla, largo del Verrocchio, piazza grande, il lungomare e il centro.

Allungare un percorso in auto di 5 minuti, non costerebbe molto per chi invece passa ore a cercare parcheggio!

Vogliamo vivere un’altra città e viverla tutto l’anno.

Vogliamo tornare a vedere i bambini giocare a pallone in strada, vogliamo vedere giovani e anziani condividere un muretto, vogliamo soprattutto avere il diritto di dire “no” a progetti folli che prevedono palazzi ovunque!

Se l’amministrazione non risponde, continueremo a proporre alternative ai cittadini, al contrario di chi vuole una città caotica e disorganizzata da svendere al peggior offerente!

Circolo Sinistra Italiana

Roma Litorale Nord

“Mahsa Amini”