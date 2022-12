Si Ladispoli con slogan natalizio: "A Natale puoi, fare quello che il sindaco non fa mai! • Terzo Binario News

“A Natale puoi, fare quello che il sindaco non fa mai!

Bastasse un jingle pubblicitario per ricordare a tutta la maggioranza che bisogna essere buoni tutto l’anno, non solo per Babbo Natale.

I selfie per le luci di Natale o davanti i pacchi che le associazioni – non loro – raccolgono per i bisognosi, non bastano per darsi una ripulita e dire “siamo tutti più buoni”.

Rimangono i soliti problemi: i senzatetto “parcheggiati” dietro la stazione, la pericolosità delle strade, diritti sociali calpestati, spazi verdi e spiagge privatizzati.

Se solo Santa Claus lo sapesse, qualcuno avrebbe poco da festeggiare quest’anno!

L’amministrazione comunale ormai è come il cinepanettone: pieno di battutine di bassa lega e rappresentativo solo del loro mondo e dei loro simili.

Per Sinistra Italiana non esiste censura che possa metterci a tacere.

Il nuovo anno continuerà ad essere un anno di battaglie sociali e ambientali”.

