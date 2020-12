Si inaugura a Ladispoli il Giardino di Annalisa - Terzo Binario News

“È stata dura ma alla fine ci siamo riuscite e con orgoglio annunciamo l’apertura della nostra struttura in Via delle Viole che, in ricordo dell’amata Annalisa Covino, prematuramente scomparsa, abbiamo chiamato IL GIARDINO DI ANNALISA.

Domenica 20 Dicembre alle ore 12 si terrà una ristretta Cerimonia d’apertura.

Questa sede nasce per essere una risorsa, un luogo d’incontro e di confronto per tutta l’area della disabilità. Per questo ospiteremo l’Associazione Controvento fin dai primi giorni, perché crediamo in una rete interattiva e solidale, nella quale la disabilità possa rappresentare un valore aggiunto.

Purtroppo a causa della pandemia in corso, non è possibile organizzare una festa d’inaugurazione, come avrebbe meritato quest’impresa, voluta da un pugno di donne caparbie, che hanno trovato nel loro cammino persone di gran cuore, che non finiremo mai di ringraziare. Ci riserveremo di farla appena la situazione lo consentirà. Ora per renderla operativa per i numerosi progetti, da troppo tempo chiusi nei cassetti, che speriamo siano utili per i nostri figli, ci limitiamo a una piccola cerimonia d’apertura, cui sono invitati:

Il Sindaco di Ladispoli e di Cerveteri, gli Assessori ai servizi sociali di Ladispoli e Cerveteri, l’Ufficio di Piano del Distretto Socio Sanitario F2, il Direttore della Asl distretto F2 e una rappresentanza delle Associazioni: Il Piccolo Fiore Onlus, Habitat per l’Autismo Onlus, Humanitas Onlus, Natura per Tutti Onlus, Volontari ospedalieri Ladispoli/Cerveteri, Euterpe Onlus, Maraa Onlus, Salviamo il Paesaggio, Scuolambiente, A.V.O. Ladispoli e Cerveteri, Animo, Donne in Movimento, Auser Cerveteri, Centro solidarietà Cerveteri, Libera contro le Mafie, e le Cooperative: Cassiavass, Solidarietà e La Goletta che compongono la Rete Sociale, di cui siamo fiere di fare parte”.

La Presidente Cesarina Olivan