Si illumina il Natale a Cerveteri: oggi l’accensione delle luminarie del Villaggio di Piazza Aldo Moro • Terzo Binario News

Appuntamento dalle ore 17:00 con animazione per bambini e bambine, nei prossimi giorni il programma completo del Natale Caerite

Si accende il Natale di Cerveteri. È fissata per le ore 17:00 di oggi, venerdì 6 dicembre, l’accensione delle luminarie del Villaggio di Natale di Piazza Aldo Moro a Cerveteri. A far da cornice, l’animazione con Elfi, folletti e Babbo Natale che intratterranno bambini e bambine.

“In concomitanza della prima giornata della 15esima edizione della Festa dell’Olio Nuovo, saremo in Piazza Aldo Moro per la tradizionale accensione delle luminarie del Villaggio di Natale di Piazza Aldo Moro – ha dichiarato il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – un grandissimo albero e un gigantesco stivale di babbo Natale, una carrozza con i cavalli ci porteranno a respirare quell’atmosfera natalizia che aspettiamo ogni anno all’interno di una piazza davvero suggestiva. Nell’attesa, spazio all’intrattenimento con gli Elfi e Babbo Natale. Si comincia con piazza Aldo Moro e nei prossimi giorni saranno accese luminarie natalizie in tutto il centro Storico e gli ormai tradizionali Alberi in tutte le Frazioni”.

“L’animazione al villaggio proseguirà per tutto il fine settimana – aggiunge il Sindaco Gubetti – nelle prossime ore inoltre, annunceremo il programma culturale del Natale Caerite, che anche quest’anno, grazie al lavoro del Vicesindaco e Assessore alle Politiche Culturali Federica Battafarano, sarà caratterizzato da tanti eventi che spazieranno dalla musica al teatro, con appuntamenti davvero di grande qualità, oltre ovviamente agli eventi classici della nostra tradizione, dalle feste rionali all’immancabile Presepe Vivente che come ogni anno sarà allestito al Parco della Legnara. Una tradizione storica, che unisce tutti, con la partecipazione attiva di famiglie, di adulti e bambini, delle nostre comunità religiose e rionali e che con uno spirito davvero magico, ci conduce alla capanna della Natività. Anche quest’anno, certamente saprà emozionarci e regalarci un viaggio nel mistero della nascita di Gesù con tantissimi figuranti ed un suggestivo gioco di luci. Non mi rimane altro dunque che invitare i cittadini alla Festa dell’Olio di oggi, all’accensione delle luminarie e a tutti gli eventi che ci accompagneranno in queste festività”.