Si è spento l'imprenditore Marco Palomba - Terzo Binario News

Il cordoglio di Marietta Tidei: “Se ne va un imprenditore di riferimento per Civitavecchia”. Il funerale domani alle 15

Si è spento nella notte scorsa, dopo una lunga malattia Marco Palomba, noto imprenditore civitavecchiese, a maggio avrebbe compiuto 69 anni.

Aveva preso in mano le redini dell’agenzia marittima gestita dalla sua famiglia, la Revello, e l’aveva traghettata nel mondo delle crociere. Negli anni aveva diversificato molto la sua attività, avvicinandosi anche al Civitavecchia Calcio e aprendo una concessionaria d’auto. Non solo, in memoria del padre Giorgio aveva dato vita all’Hotel San Giorgio: l’albergo attualmente lo gestisce sua figlia.

I funerali si terranno domani alle 15 nella chiesa dei Santi Martiri Giapponesi.

Fra le prime ad esprimere cordoglio per la sua scomparsa la consigliera regionale Marietta Tidei. “Desidero esprimere il mio più sentito cordoglio per la scomparsa di Marco Palomba, un uomo e un imprenditore di riferimento per Civitavecchia.

Ci lascia un imprenditore capace, coriaceo e volitivo, di grande iniziativa e visione, che ha saputo dare un contributo importante in ambito portuale e turistico e che negli anni ha prodotto tante iniziative e tanta occupazione. Alla famiglia e agli amici le mie più sentite condoglianze”.