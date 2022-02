Si è insediato il nuovo Consiglio comunale dei ragazzi di Allumiere - Terzo Binario News

Ieri mattina, nell’Aula Nobile del Palazzo Camerale di Allumiere, alla presenza, tra gli altri, del facilitatore, l’ingegner Adriano Tani, si è insediato il nuovo Consiglio Comunale dei Ragazzi e Ragazze, eletto lo scorso Dicembre.

Il nuovo sindaco, per l’anno in corso, sarà Alessandro Paolucci, alunno modello della 3 B, affiancato dal suo vice, Matteo Gobbi, della classe VA.

I consiglieri eletti ricopriranno anche il ruolo di assessori: alla Pubblica Istruzione saranno Denise Garofalo e Andrea Vigelini, alla cultura Giordano Copponi e Mattia Catalano, al tempo libero Silvestro Zucconi, all’Ambiente Martina Pomponi e Lorenzo Cirilli, allo Sport Aurora Remondini e Santiago Fracassa, all’integrazione Diego Pascucci e ai servizi sociali Renata Taranta.

Il nuovo sindaco dei Ragazzi, a nome dell’amministrazione comunale, come primo incarico ha consegnato una targa di Encomio alla concittadina Elisabetta Appetecchi, dottoressa in Italianistica e autrice del libro “In coetu nostro perpetuo servetur”.

Soddisfatte le assessore Tiziana Cimaroli e Brunella Franceschini, che hanno coordinato il tutto.

“Ci sembrava doveroso – sottolineano- rendere omaggio a chi, come la Dottoressa Appetecchi, con il suo straordinario percorso accademico e culturale contribuisce a dare lustro alla nostra cittadina”.

Soddisfatto anche il sindaco, Antonio Pasquini, il quale ha sottolineato l’importanza della cultura e dell’istruzione in ogni contesto.

Pubblicato domenica, 6 Febbraio 2022 @ 11:00:37 © RIPRODUZIONE RISERVATA