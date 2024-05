Si cosparge di benzina e minaccia di darsi fuoco davanti al Municipio • Terzo Binario News

Denunciato un 41enne; l’uomo con una bombola a gas e un fornello da idraulico ha prodotto fiamme rivolgendole contro alcune persone; forse il gesto è legato a questioni familiari

Si è cosparso di benzina. E ha minacciato di darsi fuoco. Il tutto è avvenuto ieri, 30 maggio, verso le 8 di mattina, davanti al Municipio, sul lato di viale Palmiro Togliatti. Protagonista della vicenda un 41enne. Da chiarire i motivi del gesto, forse legate a questioni familiari.

Venendo alla cronaca dei fatti, l’uomo, secondo quanto indicato dagli agenti della Polizia locale del Gruppo V Casilino, aveva una bombola a gas e un fornello da idraulico. In sostanza, era intento a produrre fiamme rivolgendole contro le persone presenti nel cortile.

I caschi bianchi si sono avvicinati con cautela, nonostante le minacce del 41enne che, non contento, si è cosparso di benzina, minacciando di darsi fuoco. Provvidenziale l’intervento degli agenti, che hanno evitato che l’uomo potesse nuocere a se stesso e a agli altri.

Successivamente, è stato accompagnato in ospedale per accertamenti sanitari. A suo carico è scattata la denuncia per resistenza a pubblico ufficiale e procurato allarme presso l’autorità, oltre al sequestro del materiale utilizzato.