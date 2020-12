Si chiude Sosteniamo con il cuore: soddisfazione della Olivetti e della Mari - Terzo Binario News

Si è conclusa dopo due mesi la campagna Sosteniamo con il cuore dell’associazione La Casa di Cristina. Le volontarie dell’associazione hanno aiutato decine di famiglie raccogliendo generi alimentari di prima necessità per poi distribuirli alle famiglie in difficoltà che ne hanno fatto richiesta.

Soddisfatta la presidente Antonella Olivetti che ha ringraziato tutti i cittadini, le imprese, i commercianti ed i club che hanno donato generi di prima necessità ed in modo particolare la responsabile regionale di Azzurro Donna Emanuela Mari che ha sposato l’iniziativa sin dall’inizio.

“Non potevo che aiutare questo progetto fantastico che ha al suo interno le caratteristiche principali del volontariato: amore e disponibilità – ha dichiarato Emanuela Mari -. Non sostituendoci a nessuno abbiamo aiutato decine di persone dando una speranza in queste settimane di difficoltà generale dovute alla crisi economica e al Covid.

Far sentire forte la presenza dell’associazionismo aiuta chi è in difficoltà ma anche le volontarie che trasformano i propri sforzi in energia positiva. Bellissima inoltre la risposta avuta con le scatole in sospeso con centinaia di cittadini che hanno donato e ricevuto regali. Civitavecchia è sempre più comunità. Lo spirito del Natale è emerso forte e chiaro in questi gesti di solidarietà e condivisione regalati e ricevuti”.