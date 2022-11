Si cerca Anthony Devige, 38enne francese scomparso a Roma • Terzo Binario News

Anthony, nazionalità francese, ha 38 anni e da luglio scorso non si hanno più notizie di lui e per la mamma ha denunciato la sua scomparsa a Borgo – Corsica.

A maggio 2022 ha preso un traghetto da Bastia-Corsica direzione Livorno ma da come si evince dai movimenti del suo estratto conto è subito ripartito direzione Roma .

Da luglio però non sono più stati effettuati prelevamenti/pagamenti, effettuati per la maggior parte in zona centro, e si sono definitivamente perse le tracce.

Anthony ha bisogno di assumere farmaci, non li ha con sé e per questo è importante rintracciarlo.

La famiglia si è rivolta alla nostra associazione che si è subito messa al lavoro per sostenerla e cercare di rintracciare il ragazzo.

Alto 1,72 Mt – Corporatura Normale – Carnagione Chiara

Occhi Azzurri – Capelli Castano Chiaro

Neo Sulla Guancia Sinistra

Potrebbe Avere Uno Zaino E Un Berretto

Per Informazioni O Avvistamenti

Pronto Penelope Cell. 339.6514799 (Anche Whatsapp)

Pubblico Soccorso 112