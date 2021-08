Si barrica in casa e appicca il fuoco, intervento di Carabinieri e pompieri al Nomentano - Terzo Binario News

Nella notte, verso le 2,30, attimi di panico in un condominio di via Val d’Aosta dove una donna di 49 anni ha dato in escandescenze.

Senza un valido motivo ha minacciato con un coltello da cucina i propri vicini e dopo aver altresì danneggiato le porte d’ingresso delle loro abitazioni, si barricava in casa, armatasi di un paio di cesoie e proferendo frasi sconnesse e accendo la radio a volume altissimo, svegliando tutto il palazzo.

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile e della Stazione di Roma Viale Libia intervenuti, resisi conto che la donna stava appiccando fuoco all’abitazione, con l’ausilio dei Vigili del Fuoco forzavano la porta e disarmavano la donna, che veniva sedata da personale sanitario e trasportata al pronto soccorso dell’Ospedale Sandro Pertini per essere sottoposta a Tso.

Nessuno per fortuna ha riportato lesioni.