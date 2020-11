Si avvicina la zls per il porto di Civitavecchia - Terzo Binario News

“La ZLS, ovvero la Zona Logistica Semplificata, uno strumento che può diventare fondamentale per il rilancio dell’economia in un territorio che peggio di altri ha subito il pesante attacco del Covid-19, è in dirittura d’arrivo.

L’atto di indirizzo denominato “Blue Economy e Sviluppo Economico: un percorso di rilancio per il porto di Civitavecchia ed il sistema portuale del Lazio” deliberato nel corso della seduta odierna della Giunta regionale e presentato dall’Assessore ai Lavori Pubblici e Tutela del Territorio, Mobilità, Mauro Alessandri, di concerto con i colleghi Orneli (Sviluppo economico), Di Berardino (Lavoro, Scuola e Formazione), Sartore (Bilancio e Programmazione Economica, Valeriani (Urbanistica), rappresenta un grande passo compiuto nei confronti della portualità del Lazio e di tutto ciò che ruota intorno ad esso in termini di economia, sviluppo, occupazione.

E’ infatti stato adottato il Documento propedeutico alla Definizione del Piano di Sviluppo Strategico della ZLS del Tirreno Centro Settentrionale” che questa Autorità di Sistema Portuale aveva trasmesso nel giugno scorso alla Regione.

Nel documento si dà mandato al Gruppo di Lavoro presieduto dal sottoscritto di redigere, entro cinque mesi, il documento finale funzionale alla trasmissione del Piano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Nei prossimi giorni convocherò il Gruppo di Lavoro e inizieremo subito il lavoro per finalizzare il Piano definitivo affinché la ZLS del Tirreno Centro Settentrionale possa realizzarsi e rappresentare un importante, nuovo e concreto volano di sviluppo e di crescita non solo dei Porti di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta, ma di un territorio che, soprattutto in un momento di crisi come questo, sia per l’emergenza sanitaria purtroppo ancora in corso che per la progressiva dismissione della Centrale a carbone dell’Enel, ha bisogno di avere risposte certe e immediate. I miei ringraziamenti più sinceri vanno al Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti e a tutta la Giunta. In particolare, ringrazio l’Assessore alla Mobilità, Mauro Alessandri per il supporto fornitomi in questo percorso fondamentale per il rilancio del network laziale sia in termini di traffici che di sviluppo della logistica e, fattore ancor più importante e attuale, in termini occupazionali”. Lo dichiara il Presidente dell’AdSP del Tirreno Centro Settentrionale, Francesco Maria di Majo.