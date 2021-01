Sì al vaccino Moderna: in Italia subito 1,3 milioni di dosi - Terzo Binario News

Via libera dell’Agenzia Europea del Farmaco, domani vertice all’Aifa

L’Agenzia europea del farmaco ha dato l’ok al vaccino anti-covid di Moderna. Lo comunica la stessa Ema. L’Agenzia ha raccomandato l’autorizzazione condizionata per il commercio del vaccino contro il coronavirus prodotto dalla società americana per le persone maggiori di 18 anni, si legge in una nota.

Si tratta del secondo vaccino che riceve il via libera da parte dell’agenzia. Lo scorso 21 dicembre aveva approvato quello di Pfizer-BioNTech. Venerdì l’agenzia organizzerà invece un incontro pubblico per informare i cittadini europei sulla valutazione, l’approvazione e il lancio dei nuovi vaccini Covid-19.

Di questo vaccino all’Italia sono state assegnate 1,3 milioni di dosi nel primo trimestre e altri 9,4 sono invece programmati via via nei mesi successivi.

Come per il vaccino Pfizer, anche quello di Moderna è stato sviluppato con la tecnologia dell’mRna e prevede l’iniezione di due dosi, in questo caso a distanza di 28 giorni. La sua conservazione è invece più semplice, perché il composto è stabile per 30 giorni a una temperatura compresa tra 2 e 8 gradi.

l vaccino sviluppato da Moderna “ci fornisce un altro strumento per superare l’attuale emergenza” e la sua approvazione “è una testimonianza degli sforzi e dell’impegno di tutti i soggetti coinvolti” che arriva “a poco meno di un anno da quando la pandemia è stata dichiarata dall’Oms”. Così la direttrice dell’Ema, Emer Cooke, sull’approvazione del vaccino sviluppato da Moderna. “Come per tutti i medicinali – ha aggiunto la direttrice – monitoreremo da vicino i dati sulla sicurezza e l’efficacia del farmaco per garantire una protezione continua dei cittadini Ue”. “Il nostro lavoro sarà sempre guidato dalle prove scientifiche e dal nostro impegno a salvaguardare la salute dei cittadini europei”, ha concluso.

“Buone notizie per i nostri sforzi con cui portare più vaccini contro il Covid-19 agli europei! L’Ema ha valutato che il vaccino Moderna è sicuro ed efficace. Ora stiamo lavorando a tutta velocità per approvarlo e renderlo disponibile nell’Ue”. Così la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, su Twitter.

La nota stampa dell’Aifa: “Dopo l’approvazione da parte dell’Agenzia Europea dei Medicinali (EMA) del vaccino Moderna, la Commissione Tecnico Scientifica di AIFA si riunirà giovedì 7 gennaio 2020 per esaminare il dossier sull’autorizzazione all’immissione in commercio in Italia e definire le modalità di utilizzo nel SSN”.