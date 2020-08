Sì al pubblico sugli spalti dal primo settembre - Terzo Binario News

Ordinanza della Regione che riapre – contingentando – le tribune degli impianti sportivi

a decorrere dal 1 settembre 2020, così come disposto dalla lettera e) comma 6 dell’ art. 1 del

DPCM del 7 agosto 2020, è consentita la partecipazione del pubblico a singoli eventi sportivi di

minore entità,che non superino il numero massimo di 1000 spettatori per gli stadi all’aperto e di

200 spettatori per impianti sportivi al chiuso. La presenza di pubblico è comunque consentita

esclusivamente nei settori degli impianti sportivi nei quali sia possibile assicurare la prenotazione

e assegnazione preventiva del posto a sedere, con adeguati volumi e ricambi d’aria, nel rispetto

del distanziamento interpersonale, sia frontalmente che lateralmente, di almeno un metro con

obbligo di misurazione di temperatura all’accesso e utilizzo della mascherina a protezione delle vie

respiratorie; in casi eccezionali, per eventi sportivi che superino il numero massimo di 1000

spettatori per gli stadi all’aperto e di 200 spettatori per impianti sportivi al chiuso, potrà essere

sottoposto specifico protocollo di sicurezza alla validazione preventiva del Comitato-tecnico

Scientifico ai fini dello svolgimento dell’evento.

Le attività sociali, economiche e istituzionali operano adottando tutte le generali misure di sicurezza

relative all’igiene personale e degli ambienti e del distanziamento fisico, nonché le seguenti specifiche

misure di protezione e contenimento del contagio:

a. misure definite, per singola tipologia di attività, nelle Linee guida per la riapertura allegate alla

presente ordinanza;

b. misure contenute nel “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il

contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto il 14 marzo

2020 fra il Governo e le parti sociali, successivamente integrati in data 24 aprile 2020.

c. linee guida nazionali in materia di sanificazione.