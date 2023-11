Sì al parcheggio gratis alla stazione di Bracciano sulle strisce blu • Terzo Binario News

“Finalmente, dopo proposta dello scrivente coincidenza, il comune di Bracciano d’accordo col gestore dei parcheggi ha disposto il parcheggio gratuito sulle strisce blu per i residenti fino a fine lavori delle Ferrovie in seguito ai quali è stato chiuso il parcheggio a fianco la stazione che termineranno il 17 novembre.

Si potrebbero adottare soluzioni anche per il resto dell’anno, vista l’enorme difficoltà di parcheggio per i residenti che devono condividere gli esigui parcheggi vicino la stazione con i pendolari anche dei paesi vicini che vengono a prendere il treno a Bracciano.

A titolo simbolico per aiutare la popolazione e comunque sarebbe un introito per il Comune, si potrebbe prevedere per i residenti il parcheggio anche sulle strisce blu, pagando 1 euro al giorno, ovvero 30 euro mensili.

Non è poco per le famiglie, ma neanche tanto. Il canone garantirebbe il parcheggio gratuito su tutto il territorio comunale e non solo su una via, come è assurdamente ora : per cui adesso paghi un abbonamento non sapendo se poi troverai posto in quella via.

Si spera che presto adotteranno anche questa logica soluzione contro la difficoltà di parcheggio in centro”.

Fabrizio A. – Bracciano