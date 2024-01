Si aggirano con fare sospetto tra le auto poi tentano di scappare: beccati al Quartiere Africano • Terzo Binario News

Arrestati dai carabinieri un 26enne e un 32enne, entrambi cittadini rom. I due trovati in possesso di utensili asportati, poco prima, da un furgone dell’Italgas

La scorsa serata a Roma, alcuni cittadini in via Pietro Mascagni, zona Quartiere Africano, hanno notato due persone aggirarsi con fare sospetto tra le auto in sosta e hanno allertato il 112.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo operativo della Compagnia Roma Parioli che hanno bloccato due cittadini rom, che tentavano di allontanarsi a bordo di un Fiat Doblò.

In loro possesso, i carabinieri hanno trovato diversi utensili da lavoro che i due avevano asportato, poco prima, da un furgone della società “Italgas” aperto forzatamente mediante un bastone in ferro. I due, un 26enne e un 32enne, sono stati arrestati per furto aggravato in concorso e portati in caserma.