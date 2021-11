Si accascia alla guida a Tor Vergata, inutili i soccorsi degli agenti di Roma Capitale - Terzo Binario News

Questa mattina intorno alle ore 9.30 una pattuglia della Polizia Locale del VI Gruppo Torri, mentre si trovava in transito in Via di Passolombardo notava un’auto ferma al centro della carreggiata.

Scesi dal veicolo di servizio, gli agenti scorgevano un uomo all’interno, accasciato sul volante. Immediato l’intervento dei caschi bianchi che, dopo aver tentato di aprire lo sportello, bloccato dall’interno, provvedevano a rompere il vetro del finestrino per poterlo soccorrere.

Sopraggiunta un’unità del 118, il personale sanitario, unitamente agli agenti, riuscivano ad estrarre il conducente della Renault Megane. Dopo le prime manovre di soccorso da parte degli operatori del 118, il 47enne veniva trasportato al policlinico Tor Vergata, dove è successivamente deceduto.