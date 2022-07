Sgombero vicino alla stazione Tiburtina di Roma Capitale • Terzo Binario News

Sono iniziate questa mattina, poco dopo le 7, le attività per liberare un’area occupata abusivamente da alcune baracche in via Masaniello, prossimità della stazione Tiburtina, lato adiacente alla rampa della tangenziale est.

Ad eseguire le operazioni la Polizia Locale di Roma Capitale , con le pattuglie dei Gruppi II Sapienza, Parioli e dell’Unità S.P.E ( Sicurezza Pubblica Emergenziale), in collaborazione con alcune unità della Polizia di Stato.

Sul posto presente personale del II Municipio, che ha provveduto, tramite appositi mezzi, a far rimuovere le masserizie, cui farà seguito la bonifica dell’area.

All’interno dell’accampamento, sono stati identificati 4 uomini ed una donna di nazionalità straniera, a cui è stata offerta assistenza alloggiativa da parte degli operatori della sala operativa sociale presenti durante le operazioni.

Nel corso dell’intervento, gli agenti hanno rinvenuto anche una bicicletta del valore approssimativo di 800 euro, su cui sono in corso le verifiche del caso per accertare la presunta provenienza furtiva.