Sgombero sede Forza Nuova in via Taranto, Ater: "Predisposti atti volti alla legalità" - Terzo Binario News

“In merito all’occupazione dei locali di Via Taranto 57 C/G avvenuta nel settembre 2016 da parte di Forza Nuova, Ater Roma, proprietaria degli immobili, ha da subito predisposto gli atti amministrativi volti al ripristino della legalità”.

“Il 25 ottobre 2016 Ater ha inviato una denuncia per occupazione senza titolo. Analoga denuncia viene inviata nel settembre 2017 per la segnalazione dell’ulteriore occupazione dei locali al civico 57 C/D/E di cui uno viene adibito abusivamente a pub.Nel giugno 2020 Ater richiede sul caso l’istituzione di un Tavolo Interistituzionale presso la Prefettura di Roma e contemporaneamente viene inviata agli occupanti una diffida per morosità per 51.864 euro”.

“Con l’istituzione del Tavolo Interistituzionale nell’ottobre 2020 Ater, avendo adempiuto a tutti i necessari atti amministrativi, richiede alla Prefettura il supporto per le operazioni di recupero dei locali.“Grazie alla stretta collaborazione con la Prefettura di Roma e le Forze dell’Ordine” dichiara Andrea Napoletano direttore generale di Ater Roma “si conclude una vicenda con il ripristino della legalità per la quale l’azienda si è mossa con tempestività e completezza. Ora i locali di via Taranto verranno messi in sicurezza anche con l’installazione di sistemi di videosorveglianza”.