Sgombero in via Gordiani, Roma Capitale e polizia denunciano 8 persone - Terzo Binario News

Intervento questa mattina delle pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale in via dei Gordiani, dove gli agenti del V Gruppo Prenestino hanno denunciato 8 persone per un’occupazione abusiva all’interno di un terreno privato.

Tuttora in corso accertamenti sulla regolarità della loro posizione sul territorio nazionale e sul possesso, da parte di due degli occupanti, di alcune quantità di sostanze stupefacenti. Sul posto presenti anche volanti del Commissariato Torpignattara della Polizia di Stato.

Al termine la società proprietaria del terreno sarà incaricata di bonificare e mettere in sicurezza l’area per evitare future occupazioni.