Sgombero Cinema Palazzo, Del Bello: "Offesa per il quartiere San Lorenzo" - Terzo Binario News

“Questa mattina dalle 6.30 con un dispiegamento impressionante delle Forze dell’Ordine sono iniziate le operazioni di sgombero del Cinema Palazzo nel quartiere di San Lorenzo. Un’esperienza che per oltre 10 anni è stata un punto di riferimento sociale e culturale per l’intero quartiere, che ha promosso iniziative di solidarietà, che ha contribuito a tenere unito il tessuto sociale di San Lorenzo, che ha dialogato con l’Istituzione municipale e comunale costantemente, partecipando a molte delle iniziative da noi e dal Comune promosse”. Così in una nota la Presidente del Municipio II, Francesca Del Bello a nome della Giunta.

“Solo a titolo di esempio cito il percorso di riqualificazione dell’area di via dei Lucani.

Un’esperienza che andava difesa e non sgomberata. Per questo ciò che è accaduto stamattina viene percepito come un atto di sfregio e di disprezzo inaccettabile. Spero che il tweet lanciato stamane dalla Sindaca in cui si rallegra di aver ripristinato la legalità sia una fake news. La legalità è un principio complesso da declinare quando si parla di spazi strappati ad usi impropri e diseducativi, come è il caso del cinema palazzo la cui occupazione nacque per impedire la realizzazione di una sala bingo, di un casinò e prima ancora di un supermercato.Al livello amministrativo questo Municipio negli anni ha sempre rigettato a tutela dei vincoli esistenti da PRG le improprie destinazioni che la proprietà intendeva attuare e su questo rimarremo fermi e vigili affinché nessuna speculazione sia attuata in questo spazio”.

“Ci auguriamo che le Istituzioni si assumano tutte la responsabilità di rilanciare e concretizzare, anche attraverso la ripresa di un dialogo con la proprietà, un utilizzo pubblico di questo spazio. Noi abbiamo sempre lavorato in questa direzione e continueremo a farlo”.