Sgombero area F di Castel Romano, lettera delle famiglie rom: "Chiesto dialogo con Comune, a oggi nessuna risposta" - Terzo Binario News

Riceviamo e pubblichiamo

Nella giornata di domani, secondo una lettera notificata lo scorso luglio, dovrebbe avvenire lo sgombero dell’area F di Castel Romano nella quale viviamo da 8 anni. Alcuni recenti segnali ci hanno fatto comprendere che molto probabilmente l’azione di sgombero verrà

rinviata ma solo di qualche settimana.

Lo scorso 31 agosto, in una lettera aperta alla città di Roma e alla sindaca Virginia Raggi, abbiamo chiesto la sospensione dello sgombero e l’avvio di una reale e genuina consultazione ma nessun segnale di risposta ci è pervenuto, ad oggi, da parte dell’Amministrazione Comunale. Quello che chiediamo, in realtà, è l’avvio di un dialogo ma ogni porta che conduca ad una mediazione, ad oggi, sembra chiusa.

Una cosa deve essere chiara. Non chiediamo trattamenti di favore; non appoggiamo corsie

preferenziali; non tolleriamo di essere considerati come cittadini diversi dagli altri. Per questo le nostre richieste sono le stesse che tanti cittadini romani chiedono all’Amministrazione Comunale: richieste di buon senso e di corretta e puntuale applicazione delle procedure amministrative.

La maggioranza delle nostre famiglie ha presentato regolare domanda per l’accesso alle abitazioni dell’edilizia residenziale pubblica (ERP) e molte di esse hanno un punteggio molto alto con concrete probabilità di accedere in tempi molto brevi nelle “case popolari” seguendo l’esempio di famiglie nel nostro insediamento che, prima di noi, hanno intrapreso tale percorso. Eppure tutto questo non è possibile visto da più di 9 mesi non sono state rese pubbliche dagli Uffici comunali le graduatorie dei nuclei designati.

E’ un ritardo, questo, di cui i cittadini romani non sono colpevoli ma che penalizza molti di noi. Per questo, unendo la nostra voce a quella di cittadini comuni e di associazioni e sindacati di

categoria chiediamo, nell’attesa dello sgombero delle nostre abitazioni: la riapertura delle graduatorie per l’accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica per

consentire, a chi ne ha diritto, il regolare passaggio in “case popolari”;

l’utilizzo dello strumento della riserva ERP che, secondo il regolamento regionale, concede

all’Amministrazione Capitalina di utilizzare il 15% degli alloggi ERP liberi per situazioni di particolare vulnerabilità come quelle vissute da famiglie oggetto di sgomberi forzati.

Il tutto nell’auspicio che tali proposte possano rappresentare i contenuti trattati all’interno di una genuina e sana colsultazione tra le nostre famiglie e l’Amministrane Comunale.



Le famiglie dell’Area F di Castel Romano.