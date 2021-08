Sgarbi alle Terme Taurine venerdì sera - Terzo Binario News

Tutto pronto per accogliere alle Terme Taurine il noto critico e storico d’arte Vittorio Sgarbi. Una cornice ideale per la serata organizzata dalla Pro Loco cittadina per parlare di poesia e presentare il libro di Tonia Bardellino “Il posto che ho scelto” di cui lo stesso Sgarbi ha scritto la prefazione.

Un libro dai toni leggermente malinconici, ma carichi di amore. Versi che evocano con estrema delicatezza mondi ed emozioni sullo sfondo della città eterna, grazie anche alle dolci lettere di Franco Califano, riportate nella seconda parte del volume.

A condurre sarà Gino Saladini che veicolerà gli ospiti, tra i quali il Sindaco Avv. Ernesto Tedesco, ad esprimersi sui temi dell’arte e della bellezza.

Sarà anche l’occasione per parlare dell’ultimo libro di Sgarbi su Caravaggio, dopo la recente scoperta in Spagna del dipinto “Ecce Homo”.

Una serata all’insegna della cultura per la quale è obbligatoria la prenotazione al 3383279798″.

Il Presidente

Maria Cristina Ciaffi