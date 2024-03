Sfreccia a tutta velocità con il rosso, 24enne falciato sulle strisce pedonali • Terzo Binario News

Il 24enne travolto davanti alla fermata della metro C Torrenova

Falciato da un’auto passata con il semaforo rosso mentre attraversava sulle strisce pedonali. Un ragazzo di 24 anni, poi trasportato in ospedale con diverse fratture. A travolgerlo un automobilista pirata, che dopo averlo scaraventato in aria è scappato senza chiamare, né tanto meno prestare i primi soccorsi. Era la notte dello scorso 3 marzo, a distanza di quasi un mese – con la vittima ancora ingessata – la fidanzata del giovane ha lanciato un appello a chi abbia assistito all’incidente stradale avvenuto sulla via Casilina zona Torrenova-Torre Angela. “Aiutateci”.

A raccontare l’accaduto è stato lo stesso 24enne residente a Torre Angela, dopo aver sporto regolare denuncia agli agenti del VI distretto Casilino di polizia. Era da poco passata l’1:40 della notte fra il 2 e il 3 marzo quando il giovane stava attraversando sulle strisce pedonali, con semaforo pedonale verde, davanti un bar tabacchi al civico 1376 della via Casilina, a due passi dalla fermata della linea C Torrenova, nel quadrante est della città.

Chiunque abbia assistito all’investimento o abbia elementi utili alle indagini può contattare il numero unico per le emergenze 112 o il comando della polizia locale di Roma Capitale al numero 06.67691.

Fonte, RomaToday