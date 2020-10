"Sfratti Zero": in piazza con l'Unione Inquilini - Terzo Binario News

Riceviamo e pubblichiamo

Unione Inquilini chiama tutti i precari della casa alla manifestazione di domani 8 ottobre alle 10,30 All’assessorato Politiche abitative in piazza Giovanni Verrazzano, Roma. Come nelle città di tutto il mondo, in occasione della IX Giornata Internazionale Sfratti zero, si contesta la mancanza di politiche di intervento strutturale sulla questione abitativa, che quest’anno assume una valenza ancora più importante data la crisi sanitaria che ha aggravato una crisi abitativa in atto da decenni.

A Roma dopo quattro anni di amministrazione della Sindaca Virginia Raggi, cambi ai vertici dell’Assessorato senza sosta, abbiamo visto solo regali e promesse ai costruttori con progetti di social housing e di stadi che vogliono vampirizzare i beni pubblici di questa città. Nessuna risposta per i lavoratori e gli studenti che rischiano il lavoro e la casa e che non hanno ancora ricevuto le briciole del contributo affitto, oppure alle famiglie del buono casa alle quali non sarà data possibilità di veder rinnovato il contributo e alle persone che attendono da mesi l’uscita della graduatoria.

La Capitale d’Italia è allo sbando senza guida e con un’Amministrazione a cui manca un’idea di città che solo attraverso il recupero degli immobili in disuso e abbandonati può restituire spazi, case e dignità alla propria cittadinanza.

Unione Inquilini