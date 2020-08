Sfondata vetrata con furgone-ariete: asportato bancomat - Terzo Binario News

di Claudio Bellumori

Con un furgone – utilizzato come ariete – è stata sfondata una vetrata e subito dopo è stato asportato il bancomat: il bottino è in fase di quantificazione. L’episodio è avvenuto nella notte di martedì 25 agosto in via San Francesco a Ripa, zona Trastevere.

Sul posto i carabinieri, che hanno acquisito le immagini di videosorveglianza. I rilievi sono stati affidati alla settima sezione del nucleo investigativo di via In Selci.

Indagini in corso.