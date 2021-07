Sfalcio in via Praga a Ladispoli ma gli sterpi restano lì - Terzo Binario News

Gli abitanti: “Le erbacce invadono la strada e intasano i tombini”

Racconto di un cittadino, dopo lo sfalcio effettuato in via Praga: “In via Praga alcuni giorni fa hanno tagliato le erbacce secche ma non hanno spazzato.

I residui dello sfalcio ancora invadono la strada e i tombini se disgraziatamente viene a piovere si allarga tutto”,

