Sfalci in corso in via Melone e pulizia nelle rotatorie di Ladispoli - Terzo Binario News

“A causa dell’emergenza sanitaria alcune attività di manutenzione della città avevano subito un blocco quasi totale.

Con la fase 2 sono ricominciati a pieno ritmo gli interventi in tutti i settori: pulizia delle spiagge, taglio dell’erba nelle aree verdi, estirpazione delle erbacce sui marciapiedi e manutenzione del manto stradale.

Per recuperare tutto quello che si è accumulato in questo periodo ci vorrà un po’ di tempo, ma stiamo lavorando per rimetterci in pari.

Oggi anche il nostro Superman Gianfranco Fioravanti, accompagnato da suo figlio (ringrazio pubblicamente entrambi), ha ripreso ad occuparsi del taglio dell’erba nel terreno di via Corrado Melone, due ettari di prato in cui potrete andare a fare attività motoria e sportiva rispettando le distanze di sicurezza senza difficoltà”.

Alessandro Grando