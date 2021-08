“Settimana Barocca”, 5 concerti per 5 sere a Tarquinia - Terzo Binario News

Il 18 agosto si apre nella cittadina la “Settimana Barocca”, 5 concerti per 5 sere sotto il cielo d’agosto.

Dal 18 al 22 agosto ogni sera un concerto, la manifestazione si apre il 18 agosto alle 21.30 nella chiesa e nel giardino di Valverde con Luca Purchiaroni con un concerto per organo. È arrivato anche quest’anno il momento di rivivere antiche atmosfere a Tarquinia, un luogo che conserva vestigia medievali ma anche barocche: le sue mura e le sue chiese risuoneranno per cinque giorni di musica antica, grazie agli studenti di clavicembalo, di organo, di canto, di flauto venuti a perfezionarsi al IX Corso Estivo di Musica Barocca con i docenti Luca Purchiaroni, Nora Tabbush e Mario Lacchini.

Docenti e allievi si esibiranno ogni sera in un concerto alle 21,30 in diversi luoghi magici della città: il primo giorno, mercoledì 18, nella chiesa e nel giardino di Valverde Luca Purchiaroni offrirà un concerto d’organo basato sulle danze, antiche e moderne; giovedì 19 sarà la volta degli ex-alunni Giulio Lucciola e Andrea D’Eusebi all’organo delle suore benedettine di Santa Lucia; venerdì 20 si esibiranno i docenti di canto, cembalo e viola da gamba in un suggestivo concerto a lume di candela, nel chiostro del monastero benedettino; sabato 21, nello stesso chiostro, gli allievi suoneranno e canteranno in un programma da camera, mentre domenica 22, nel Duomo, gli stessi propongono un programma sacro. Inoltre, gli allievi animeranno le messe del Suffragio (sabato 21 alle ore 17) e di Valverde (domenica mattina alle 9) con canti gregoriani. I concerti sono tutti a ingresso contingentato e il pubblico sarà ammesso con il green pass, come vuole la normativa anti-covid, fino a esaurimento posti.

M° Luca Purchiaroni