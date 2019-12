A seguito di segnalazione della Sala Operativa, gli agenti del commissariato di Tivoli sono intervenuti presso un bar in via Giosuè Carducci, a Setteville di Guidonia, per una persona ubriaca che dava in escandescenza.

Alla vista dei poliziotti, l’uomo si è ulteriormente agitato fino ad aggredirli: per questo motivo M.P., romeno 45enne, è stato arrestato per resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale.