Settevene: traffico no, discariche abusive sì - Terzo Binario News

La strada non è percorribile dalle vetture ma è stata “riconvertita” a discarica.

Si parla della Settevene Palo, la strada che collega Cerveteri a Bracciano chiusa ormai da mesi per via di una frana i cui lavori stanno per essere completati.

Solo che dal lato di Cerveteri, pur interdetta al traffico, è accessibile ed è diventata ricettacolo di rifiuti di ogni genere. Da un frigo da bar per gelati, ai calcinacci, ai residui di vecchi televisori, elettrodomestici vari e anche rifiuti domestici sia sparsi che dentro i sacchi oltre a materassi e mobilia.

Ti trovi nel bel mezzo di un ingorgo? Sei stato testimone di un fatto di cronaca degno di nota? Aziona il tuo telefonino fotografa e scrivi due righe inviale alla redazione, specificando se vuoi essere citato nell’articolo e/o come autore delle foto. Puoi inviare il tutto a redazione@terzobinario.it oppure con Whatsapp al numero telefonico: 3397726466.