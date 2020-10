Settevene Palo, Tellaroli: "I lavori procedono" - Terzo Binario News

Sopralluogo del consigliere grillino di Città Metro sulla Settevene Palo, i cui lavori stanno volgendo al termine facendo avvicinare la riapertura.

“Continuando la mia attività di vigilanza sul territorio, insieme al collega Caldironi alla Mobilità e Viabilità, abbiamo effettuato un nuovo sopralluogo presso il cantiere della Settevene Palo lato Cerveteri ed abbiamo appurato che pur con le condizioni atmosferiche avverse i lavori procedono.

Con la speranza che le condizioni meteo ci regalino qualche settimana di bel tempo per “l’esecuzione dell’intervento di messa in sicurezza della parete rocciosa posta a monte della sede stradale tra il km 12+000 ed il km 13+000” a causa di dissesto. La ditta nel frattempo inizierà a lavorare sodo per ripristinare il manto stradale danneggiato.

Continueremo a vigilare affinché ben presto si possa tornare alla normalità e restituire al territorio un’arteria automobilistica così importante”.

Consigliere Metropolitano alla Tutela del Territorio

Marco Tellaroli