Settevene Palo, il M5s Cerveteri: "La politica si impegni a rimuovere il degrado" • Terzo Binario News

“Come noto, in data 21/12/2023 abbiamo inoltrato un esposto, ai sindaci di Cerveteri, Bracciano e città Metropolitana, a tutt’oggi non c’è stata nessuna risposta e/o azione in merito.

Per questo motivo, prima di intraprendere, a norma di legge, azioni più incisive, abbiamo ritenuto necessario, visto l’aggravarsi della situazione di degrado in cui versa da più anni la rete viaria Settevene Palo (tratta da Cerveteri a Bracciano), sollecitare un intervento drastico.

Ultimamente qualche piccolo lavoro al manto stradale è stato effettuato, ma sicuramente non sufficiente ad evitare rotture di cerchioni, pneumatici e conseguenti possibili incidenti d’auto.

Inoltre, di non meno importanza, la strada in questione è diventata ricettacolo di rifiuti di ogni genere.

Si suggeriva nell’esposto inoltre l’installazione di dispositivi ottici (foto trappole) al fine del rilevamento di futuri atti vandalici.

Come Gruppo Territoriale del M5S abbiamo sottolineato anche la pericolosità per l’ambiente, perché l’immondizia attira animali che trasportano i rifiuti al centro della strada, costituendo un pericolo anche per gli automobilisti. Ci siamo chiesti inoltre se tale condotta configuri un illecito punibile si sensi dell’art. 192 del DL 3 Aprile 2006.

PS: Al momento della stesura del presente comunicato riceviamo in copia “richiesta convocazione della commissione ambiente, inoltrata dal gruppo consiliare m5s al Presidente della Commissione, per discutere della problematica oggetto del presente comunicato.

Non ci resta che sperare che anche le altre forze politiche si impegnino per trovare una risoluzione immediata che ponga fine a questo annosa e vergognosa situazione!”

Il Rappresentante del G.T. M5S Cerveteri