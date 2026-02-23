Settevene Palo I Anguillara-Trevignano: la riapertura il 2 marzo con senso unico alternato • Terzo Binario News

“Come già noto, l’evento meteorologico di carattere eccezionale che, all’inizio del mese, ha interessato il territorio con precipitazioni intense e persistenti ha provocato numerosi eventi franosi, smottamenti diffusi e cadute di alberature lungo circa quattro chilometri della S.P. 12/b, con invasione della sede stradale in più punti e compromissione della stabilità dei versanti”, dichiara la Consigliera delegata alla viabilità di CMRC Manuela Chioccia.

“La complessità e l’estensione dei dissesti hanno reso necessario disporre la chiusura del tratto, scelta inevitabile per garantire la sicurezza della circolazione su un’arteria strategica e quotidianamente utilizzata da pendolari, studenti, lavoratori e imprese del territorio.

Fin dalle prime ore successive all’evento, la Città Metropolitana di Roma Capitale, insieme ai propri tecnici e alla ditta operativa sul posto, si è attivata per mettere in sicurezza l’area interessata, procedendo alla rimozione del materiale franoso, delle alberature pericolanti e all’avvio delle verifiche tecniche necessarie. Gli interventi si sono svolti con continuità, anche nei giorni festivi, nella consapevolezza dell’impatto che la chiusura della strada ha determinato sulla mobilità locale.

Lunedì 2 marzo il tratto riaprirà con senso unico alternato, regolato da impianto semaforico. Come dichiarato da Manuela Chioccia, delegata alla Viabilità della Città Metropolitana, acquisiti i necessari pareri preliminari, prenderanno avvio i lavori per il posizionamento di new jersey con rete sovrastante per circa 500 metri, intervento che consentirà la riapertura parzializzata del tratto in condizioni di sicurezza”, prosegue Chioccia.

“Per rendere possibile questa soluzione si è reso necessario acquisire la relazione dell’agronomo, il parere del Parco Regionale Bracciano-Martignano, trattandosi di un versante sottoposto a vincolo paesaggistico. In data odierna è pervenuta presso gli uffici della Città Metropolitana la relazione geologica attestante le condizioni di stabilità del fronte interessato, elemento tecnico indispensabile per autorizzare l’installazione delle opere provvisionali di contenimento.

La riapertura con senso unico alternato rappresenta una risposta concreta alle legittime aspettative dei cittadini, pur mantenendo come priorità assoluta la sicurezza della circolazione. L’impegno dell’Ente proseguirà ora sulle procedure per la messa in sicurezza complessiva dell’area e per la riapertura completa del tratto”, conclude Chioccia.