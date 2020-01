Settevene Palo, Ascani: "Partono i lavori per la messa in sicurezza" - Terzo Binario News

Iniziano i lavori per rendere percorribile la Settevene Palo. Lo annuncia con un post il consigliere metropolitano Federico Ascani.

“Come sempre grazie al nostro lavoro di interrogazioni e istanze agli uffici e al governo grillino della Città Metropolitana,

ecco gli aggiornamenti anche sull’ultima disgrazia che ha colpito la strada:

I lavori riguardanti l’ultima frana sono in corso. Dal momento che non sono lavori in capo alla città metropolitana ma al privato, bisognerà attendere qualche giorno prima di capire se sarà possibile o meno riaprire la strada con senso unico alternato come è stato finora. Stamattina è stata firmata la convenzione per il tratto di strada di competenza della soprintendenza per l’esecuzione degli altri lavori che rimangono da fare per ristabilire la condizione originaria della strada”.