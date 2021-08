Sette ordinanze per un abuso edilizio: immobile di proprietaria un o una legale di Ladispoli - Terzo Binario News

Da palazzo Falcone usciti prima tre documenti, poi un quarto di annullamento e i tre precedenti modificati

Che il comune di Ladispoli ordini la demolizione di un manufatto abusivo non è una gran notizia. Non solo per quello ladispolano, ma tutte e otto mila le amministrazioni cittadine italiane ne emettono a decine ogni anno.

Quello che è strano riguarda un’ordinanza uscita tre volte il 26 agosto, poi l’annullamento delle precedenti e infine riscritte tutte e tre: sette ordinanze nel giro di poche ore sullo stesso argomento dalla 123 alla 129. Non solo: sono in omissis i nomi dei protagonisti della vicenda e l’indirizzo dove l’appartamento è ubicato salvo poi aggiungere che è coinvolto un avvocato o una avvocato, stando a quanto scritto negli ultimi tre documenti.

Si parla di sopralluogo di Municipale e Ufficio Tecnico di palazzo Falcone, “nel corso dei rilievi svolti – è scritto – è stata altresì accertata, per ravvisata discordanza dall’originario titolo edilizio, la difformità della sagoma planivolumetrica del fabbricato del Condominio di Via [OMISSIS…] rispetto all’originario Permesso di Costruire n. 1/2009 e alla successiva denuncia inizio attività edilizia in variante prot. 19859/2010″.

Naturalmente c’è il ricorso al Tar possibile. Ma perché gli omissis quando tanti altri cittadini sono finiti sull’albo pretorio con nome e cognome?

Una delle differenze fra le precedenti è che compare il mestiere del proprietario o della proprietaria. Infatti si tratta di un avvocato, stando a quanto scritto: “all’Avv.to [OMISSIS…] , nella sua qualità di proprietaria dell’unità immobiliare sita in Ladispoli, via [OMISSIS…] , Piano 1°, Int. 6, distinta in catasto al Fg. 66 p.lla 1743,

sub 11, di provvedere a sua cura e spese alla demolizione dell’ampliamento abusivo

di mt. 3,30 x 2,00 c.a. x 2,70 h. c.a. (vano studio), realizzato su parte dell’originario

vano scala/androne condominiale ed al ripristino dello stato dei luoghi in

conformità con l’originario Permesso di Costruire n. 1/2009 e la successiva

denuncia inizio attività edilizia in variante prot. 19859/2010, entro il termine di

giorni 90 (novanta) dalla data di notifica della presente ordinanza avvertendo che,

in caso di inottemperanza, si provvederà all’acquisizione del bene e l’area di

sedime, ai sensi dell’art. 31 del D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii. e dell’art. 15 della

Legge Regionale n. 15/2008, sottesa alla demolizione dell’opera abusiva”.

Insomma un bel pasticcio, che dimostra come il caso riguardi qualche personaggio in vista di Ladispoli che si è preferito tenere in anonimo.