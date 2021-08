Sette coltellate senza motivo a Ladispoli, i Carabinieri arrestano l'aggressore - Terzo Binario News

Si tratta di 48enne albanese, la vittima, un 62enne rumeno senza fissa dimora: indagine-lampo degli uomini dell’Arma

Rifila sette coltellate a un uomo senza motivo: un albanese 48enne è stato arrestato nel pomeriggio per l’aggressione consumatasi a Ladispoli. A finire in ospedale un 62enne senza fissa dimora originario della Romania che non si trova in pericolo di vita.

I fatti si sono consumati nei pressi di via Claudia, intorno alle 16. È qui che l’albanese tira fuori l’arma e colpisce ripetutamente, alle braccia e al torace la vittima, totalmente inconsapevole del motivo dell’aggressione. Solo che tantissimi testimoni hanno assistito alla scena prima che l’albanese si dileguasse.

Sono intervenuti subito i Carabinieri della stazione ladispolana, che hanno ascoltato i racconti di chi era presente al fatto, ottenendo una descrizione precisa dell’aggressore. Sono state visionate le immagini delle telecamere della videosorveglianza comunale presente in zona, il che ha permesso il ritrovamento della lama, sporca di sangue, che si era spezzata mentre venivano scagliati i fendenti contro la vittima. Partita la caccia all’uomo, i militari hanno rintracciano poco distante l’albanese, anch’egli con le mani ancora sporche di sangue. Intanto il 62enne rumeno è stato accompagnato al San Paolo di Civitavecchia per le cure necessarie.

Nella caserma di via Livorno si è cercato di ricostruire l’accaduto ed è emerso che il 48enne non solo presentava dei precedenti specifici ma che aveva lasciato il carcere da poco tempo. Sulla sua scheda erano indicati anche disturbi di tipo psichiatrico, causa che potrebbe aver generato l’aggressione. Per questo gli uomini dell’Arma, dopo le formalità di rito, hanno proceduto all’arresto accompagnando l’albanese alla casa circondariale di Aurelia.