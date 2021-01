Settanni: "La maggioranza di Santa Marinella ha dimenticato i militari nel citare la Resistenza" - Terzo Binario News

“Una maggioranza un po’ “distratta”, forse a corto di cultura storica, ha portato nel Consiglio Comunale del 28 la delibera di intitolazione di una aliquota dell’attuale Parco Aurelio Saffi alla Resistenza qualificandola come “azioni svolte per lo più da ampie frange delle popolazioni civili” dimenticando in tal modo il tributo di sangue versato dai militari della Divisione “Acqui” che, all’indomani dell’8 settembre, si ritrovarono a combattere contro i tedeschi a Cefalonia e furono sterminati o coloro che, allo sbando, furono catturati, uccisi o internati nei campi di concentramento.

Senza considerare, inoltre, tutti i reparti di quello che allora era il Regio Esercito che, riorganizzati nel Primo Raggruppamento Motorizzato, nel Corpo Italiano di Liberazione ed infine nei Gruppi di Combattimento “Legnano” “Cremona”, “Friuli”, “Folgore” hanno compiuto atti eroici combattendo fino all’estremo sacrificio per la libertà dell’Italia, divenendo poi l’ossatura portante del nuovo Esercito della Repubblica Italiana.

Per rendere onore e giustizia anche al contributo di questa parte della popolazione, affinchè il loro sacrificio non fosse dimenticato, abbiamo presentato il seguente emendamento chiedendo di sostituire quella frase con la seguente:

“che con il termine “Resistenza” si fa riferimento alle azioni che—–omissis—–furono condotte, dalla popolazione civile e dai reparti militari confluiti nel Corpo Italiano di Liberazione e nei Gruppi di Combattimento, per liberare l’Italia dal nazifascismo”.

L’emendamento è stato approvato e si ringraziano coloro che votando a favore hanno consentito di onorare la memoria del sacrificio di questi militari. Si ringrazia altresì il Presidente della locale Sezione dell’A.N.P.I., sig.ra Marinella Elia, per aver nel suo intervento conclusivo sottolineato quanto da noi precisato, reputando importante il ruolo delle forze militari italiane che hanno combattuto per la Resistenza.

Tanto si doveva, per completezza delle informazioni diffuse dai media sull’argomento, nonché per gli abitanti di Santa Marinella che, in divisa, rappresentano le istituzioni militari e le famiglie di coloro hanno avuto fra i loro congiunti, militari che parteciparono alla Guerra di Liberazione.